Fantacalcio Udinese, Sottil su Beto e Success. Poi rivela: Silvestri gioca infortunato

ROMA - Le parole di Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, dopo lo 0-0 in casa della Lazio. Ecco il suo commento ai microfoni di Dazn: "Abbraccio con Silvestri? Marco sta giocando con un problemino al dito del piede, quindi grande disponibilità e appartenenza nei miei confronti e della squadra, da elogiare come i ragazzi. E' stata una bella partita, contro una squadra molto forte che veniva da tre 4-0 di fila ma abbiamo creato tante occasioni con due traverse e tanti tiri. Questo mi inorgoglisce, e ringrazio i miei ragazzi che sono cresciuti e sono consapevoli delle loro forze. Serviva una conferma contro una big? Era test molto impegnativo e stimolante, di fronte ad una squadra molto forte e che gioca un bel calcio. Non abbiamo subito gol, la Lazio nel primo tempo ha avuto occasioni poi nel secondo tempo siamo stati molto in controllo della partita. Sono molto soddisfatto. Success e Beto? Success ha caratteristiche diverse da Beto, che è un giocatore più bravo ad attaccare lo spazio, migliora anche a piede. Success ci fa salire, ho una rosa competitiva che mi permette di iniziare in un modo e finire in un altro. Ottima tenuta fisica? E' frutto del duro lavoro, del sacrificio in allenamento ed esasperazione di intensità. Cerco di fare allenamenti duri e faticosi mantenendo però la loro integrità fisica. Loro hanno caratteristiche per sopportare questo allenamento e vogliono anche farlo".