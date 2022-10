Udinese, Sottil: "Il Torino? Nella ripresa non l'ho mai visto"

UDINE - Sconfitta casalinga per l'Udinese alla Dacia Arena contro il Torino. Al termine della gara ha parlato così in conferenza stampa il tecnico dei friulani, Andrea Sottil: "Il Torino di solito attacca alto, oggi invece è rimasta più bassa. Noi abbiamo creato diverse occasioni, anche il portiere loro è stato molto reattivo. Sicuramente potevamo prestare più attenzione sul primo gol subito. Nella ripresa il Torino non l'ho mai visto, noi abbiamo avuto una grande chance con Deulofeu. Non rimprovero nulla ai ragazzi, ma potevamo essere un po' più lucidi". Sull'assenza di Becao: "Non mi piace parlare di chi non c'era dopo una sconfitta - continua Sottil -. Lo trovo poco rispettoso per chi ha giocato la partita. Sicuramente Becao è un giocatore importante per la nostra squadra, ma credo che la linea difensiva abbia fatto bene oggi. Bijol ha vinto praticamente tutti i duelli, sul gol di Pellegri arriva un attimo in ritardo ma non dovevamo essere così in inferiorità. Silvestri? Sul gol preso da Silvestri il tiro è forte e ravvicinato. Però ha fatto un grande intervento nel finale e poi Savic fa un miracolo su Beto. Non mi sento tradito dalle scelte iniziali, faccio delle riflessioni e delle scelte logiche analizzando l'avversario di turno, le fatiche di Coppa e tante altre cose".