Fantacalcio Udinese, la decisione di Sottil su Rodrigo Becao

UDINE - Alla vigilia della sfida con la Cremonese, valida per la 12° giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese: "Dispiace per Pablo Marì e le altre persone che purtroppo sono state ferite. Una è addirittura morta, siamo senza parole. È una situazione sconvolgente, drammatica. Purtroppo questi episodi capitano, anche se inspiegabili. Si spera che la nostra politica possa dare una svolta a questo tipo di eventi. I ragazzi erano tutti dispiaciuti per Pablo Marì, qualcuno lo ha chiamato ed è stato rassicurato sulle sue condizioni. So che per fortuna la coltellata non ha toccato organi vitali o fatto danni più gravi, spero che valga lo stesso per gli altri feriti, che possano tornare a stare bene presto. Ho letto che il ragazzo rientrerà in campo tra tre mesi, ma la cosa più importante è la salute”.