Fantacalcio Udinese, le parole di Sottil dopo la Cremonese

CREMONA - L'Udinese pareggia allo Zini contro la Cremonese (0-0), queste le parole post-partita del tecnico dei biaconeri Andrea Sottil, ai microfoni di Dazn. "Ho visto una partita tambureggiante, con ritmo, eravamo padroni del campo. Ci è mancata la stoccata per andare avanti. Queste sono partite insidiose, siamo stati molto equilibrati, pure con le preventive. Abbiamo avuto tantissime occasioni. La Cremonese ha fatto poco. Nella ripresa c'è stata una fase di stallo, nel finale potevamo vincerla ma porto a casa la prestazione. Qualcosa da recriminare? Abbiamo dominato ma c'è mancato il gol. Sono soddisfatto della prestazione, ma dovevamo essere più cinici, ma questo è il calcio. Con questa intensità torneremo presto a riprenderci i tre punti. La Cremonese? E' in fondo alla classifica ma ha grandi qualità. Sono contento, ho visto più predominio nostro, i dati parlano. Ma nelle gare in equilibrio la difesa è un fattore, col Torino abbiamo preso gol. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa".