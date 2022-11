Fantacalcio Lecce, le parole di Baroni sull'infortunio di Umtiti

UDINE - Marco Baroni, allenatore del Lecce, analizza così il pareggio con l'Udinese: "Sicuramente in occasione dei pali non siamo stati fortunati, abbiamo fatto una prestazione attenta, determinata e compatta. Una buona fase offensiva collettiva, con spregiudicatezza e coraggio giusti, oggi dovevamo andare forte e lo abbiamo fatto con qualità- ha dichiarato- Serve spregiudicatezza con equilibrio, sacrificandoci nelle due fase. Mi è piaciuta molto la prestazione di Colombo al di là del gol, così come quella degli altri, era al rientro dopo un periodo in cui ha giocato meno, deve essere libero con la testa. E' chiaro che ora ci sia un po' di sconforto: per la prestazione fatta si aveva la sensazione di poterla vincere. Dobbiamo fare questo tipo di partite, regalare queste prestazioni ai nostri tifosi, alla società e a noi stessi che lavoriamo durante la settimana con grande partecipazione. E’ un campionato difficilissimo ma noi vogliamo essere protagonisti fino in fondo. Umtiti? Mi è piuacuto molto nel primo tempo, lavoriamo insieme anche mentalmente perché ha sofferto molto negli ultimi anni, deve ritrovarsi, stasera la sua prestazione è stato molto convincente, ha tirato fuori qualità. Certo, giocare nel Lecce non è giocare nel Barcellona, deve cambiare atteggiamento in campo, lo ha fatto con grande attenzione difensiva. L'infortunio? Domani potrebbe essere necessario fare accertamenti. Ha preso un colpo che ha preso tutta la gamba, ma è difficile sbilanciarsi a caldo", ha concluso Baroni.