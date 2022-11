Udinese, svaligiata casa Walace: bottino da 200 mila euro

UDINE - Serata non facile per l'Udinese e per Walace, la squadra ha pareggiato in casa 1-1 contro il Lecce nell'anticipo del venerdì della 13ª giornata di campionato e, nel mentre, la casa del calciatore è stata svaligiata. Infatti, mentre Walace era impegnato in campo, i ladri hanno fatto incursione nella sua abitazione a Pasian di Prato (Udine). Sono stati rubati gioielli, orologi e abiti griffati per un bottino da 200 mila euro. Il brasiliano non era in casa al momento dell'azione dei malviventi, collocata temporalmente tra il pomeriggio e la mezzanotte di ieri. Indagano i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine.