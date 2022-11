Fantacalcio Napoli-Udinese, Sottil sull'infortunio di Deulofeu

NAPOLI - Mi sembra esagerato parlare di un calo di rendimento dell'Udinese. Non dimentichiamo il nostro posto. Ovviamente senza sminuirci ma senza nemmeno dimenticare il livello e il blasone dell'avversario di fronte. Noi siamo soddisfatti, devo solo ringraziare questi ragazzi che ogni giorno ci mettono tutto". Queste le parole di Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, al termine del ko subito al Maradona contro il Napoli. "Chiudiamo all'ottavo posto, ci riposiamo e recupereremo dei giocatori importanti per preparare bene il ritorno in campionato - continua Sottil -". Sull'infortunio di Deulofeu: "Gerard ha avuto una leggera distorsione del ginocchio. Faremo degli esami strumentali, ma credo che non sia nulla di importante. Non è sembrato un movimento molto brusco". Sulla partita: "La squadra era in partita, ma abbiamo preso due gol evitabili. Contro questo Napoli dovevamo fare una prestazione speciale, essere molto concentrati su tutti i palloni sia in attacco che in difesa. In qualche circostanza non abbiamo prestato la dovuta attenzione. Non dimentichiamo poi la qualità del Napoli".