UDINE - L'Udinese blinda la sua porta. Marco Silvestri ha rinnovato con il club friulano fino al 2025. Ecco il comunicato ufficiale: "Marco Silvestri e l’Udinese insieme fino al 30 giugno 2025. Il nostro numero 1 ha prolungato il contratto che lo lega al Club per un’ulteriore stagione sportiva. La società è lieta di proseguire il percorso professionale con Marco che, in questi due anni, si è subito consacrato come un punto di riferimento dell’Udinese a suon di grandi prestazioni".