Udinese-Empoli, Sottil: "Deulofeu da valutare, Beto-Success si completano"

UDINE - "Spero sia un buon anno per tutti quanti. A livello personale mi auguro di vincere tante partite. Abbiamo svolto il lavoro con grande intensità, serenità e con il corretto contributo mentale , il giusto mix con il quale mi piace lavorare per essere pronti. Abbiamo recuperato tutta la rosa e questo è importante". Così il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, alla vigilia del match casalingo di domani sera contro l'Empoli , primo impegno del 2023 e soprattutto prima gara dopo la lunga pausa per il Mondiale. "Sarà interessante vedere come la squadra approccerà alla partita dopo questa sosta. Non è stato semplice per l'aspetto mentale e fisico. Penso comunque che a livello di staff abbiamo realizzato un ottimo programma, approfittando di questo tempo per lavorare sui singoli e sul collettivo, recuperando poi gli infortunati. Domani inizia un nuovo campionato, si inizia a fare sul serio , davanti ai nostri tifosi con i tre punti in palio.Dobbiamo essere pronti", dice Sottil che fa anche il punto sull'infermeria bianconera.

Udinese, Sottil su Deulofeu, Beto, Success e l'Empoli di Zanetti

"Deulofeu è l'unico giocatore ancora da valutare. La coppia d'attacco Beto-Success comunque si compensa magnificamente, vivono bene la simbiosi, come ho già detto in passato. Isaac è più un regista avanzato, in grado di innescare le sponde e fornire assist incredibili. Beto è il classico attaccante da area di rigore in grado di attaccare la profondità. Ho visto crescere tanto la loro sintonia nelle ultime amichevoli. Gli altri giocatori recuperati stanno bene, è chiaro che dovranno mettere qualche minuto in più nelle gambe". Di fronte l'Empoli di Zanetti, Sottil ha stima per il collega e grande rispetto per la squadra azzurra che "è molto ben allenata e organizzata, con una propria identità e giocatori frizzanti che giocano un calcio totale, con attaccanti pungenti in grado di attaccare bene gli spazi. Bisognerà essere molto attenti come sempre ed essere propositivi, muovendoci con ordine in campo e fare tutte quelle cose che abbiamo provato in questo periodo. Queste dovranno essere le prime armi per approcciare la gara". In genereale Sottil avverte i suoi: "Quello che è stato fatto nella prima parte di campionato non dobbiamo più nominarlo o ricordarlo, ormai è passato. Viviamo il presente per essere affamati e competitivi".