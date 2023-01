Udinese-Bologna, parla Sottil: le condizioni di Success, Deulofeu e Samardzic

L'Udinese di Andrea Sottil riceve il Bologna alla Dacia Arena: "Siamo tutti consapevoli che non si vince da un po' di tempo, è l'evidenza, però dobbiamo restare calmi e lucidi perché siamo ancora ottavi in classifica e, rispetto lo scorso anno, abbiamo 25 punti invece di 17. Abbiamo sempre fatto la prestazione e siamo sempre stati all'altezza. Doveva esserci qualche punto in più, sono d'accordo ma nella nostra categoria non ci sono partite facili e scontate" ha detto il tecnico bianconero in conferenza stampa.