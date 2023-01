Udinese, Sottil: "Abbiamo dominato contro il Verona"

Termina in parità il posticipo della Serie A valevole per la 20a giornata del campionato tra Udinese e Verona . Una partita giocata con tanta intensità e che portava in palio punti importanti per entrambe le squadre. I bianconeri avrebbero potuto allungare sul Torino e tener ancor più saldo il settimo posto. Al termine della partita ha parlato in conferenza stampa l'allenatore, Andrea Sottil , rammaricato per il risultato ottenuto.

Udinese, il commento di Sottil al termine della partita

Contento a metà. E' questo quanto si evince dalle dichiarazioni post partita dell'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil. "Abbiamo fatto un'ottima partita, peccato per il gol iniziale. Una partita dominata. Dobbiamo migliorare in queste situazoni. E' successa la stessa cosa ad Empoli. Abbiamo creato tanto e forse siamo mancati un po' negli ultimi metri". I complimenti alla squadra e le assenze per gli infortuni: "In questo momento abbiamo poche soluzione, non me ne vogliano i giovani ma è così".

Nestorowski? "Ha accusato un problema all'adduttore e non poteva essere della partita. Nulla di grave comunque". Poi gli elogi a Samardzic: "Ha la qualità per certe giocate tra le linee e ha grandi margini di miglioramento". In chiusura l'allenatore si è soffermato sulla prova di Beto: "Lavora tanto per la squadra, ma con le squadre che si chiudono fa un po' più di fatica. Ha fatto comunque una buona partita con l'assist e altre situazioni".