Spezia, Gotti: "Nove calciatori sono indisponibili". E Shomurodov...

Udinese-Napoli, le parole di Gotti

Dopo le parole in conferenza di Luciano Spalletti fronte Napoli, arrivano le dichiarazioni in sala stampa di Luca Gotti: "Mi sono operato lunedì mattina, ho forzato i tempi, volevo esserci con la squadra oggi, voglio andare in ritiro e preparare la sfida con staff e squadra. Non so se riuscirò ad andare in panchina, il nostro stadio ha una logistica che sfortunatamente non ci aiuta. Ho visto tutto gli allenamenti della squadra. Il Napoli ci dà la sensazione di essere forte: è bello da vedere, ognuno è al posto giusto, hanno oliato bene i meccanismi. Ci presentiamo a questa sfida in un momento particolare. Abbiamo nove giocatori indisponibili: Nzola, Bastoni, Gyasi, Ekdal, Holm, Kovalenko, Sala, Moutinho. Una o due assenze le sopperisci, nove son tante. Ma la sfida con il Napoli è da affrontare al massimo delle nostre possibilità: se saranno più bravi loro gli faremo i complimenti, ma in campo dobbiamo dare tutto. Krollis è stato fermo un mese e mezzo, dobbiamo valutarlo. Shomurodov? Non gioca da un po', ma ha lavorato bene dov'era, si è presentanto molto bene, sorridente. Capita che quando un calciatore arriva da una grande squadra sia scontento, invece ci sta dando molto".