Udinese, Sottil accoglie Thauvin: "Può fare tutto, è già pronto"

L' Udinese affronterà il Torino in una gara significativa per mister Andrea Sottil , che da calciatore è cresciuto nelle giovanili dei granata debuttando anche in prima squadra. Ma sarà una sfida importante anche in chiave classifica, con i bianconeri che si trovano dietro soltanto alle magnifiche sei Napoli, Inter, Lazio, Atalanta, Milan e Roma. I bianconeri sono reduci da 4 punti su 6 nelle ultime due sfide: obiettivo dare seguito ai risultati utili consecutivi. Curiosità per l'ultimo arrivato Thauvin , uno dei colpi più interessanti dell'ultimo calciomercato per la Serie A.

Udinese, Gotti tra Torino e Thauvin

"I ragazzi stanno bene fisicamente, in settimana ho visto motivazione e fame. Abbiamo qualche assenza, ma non è mai stata una scusa da parte mia questa, è solo un dato di fatto. Ma è stato importante vedere la squadra sul pezzo e decisa a fare una grande partita contro il Torino. I granata sono allenati bene da Juric, con caratteristiche precise e un calcio pratico ma verticale grazie a calciatori di qualità. Ci siamo preparati bene, abbiamo forza e qualità necessarie per far male. In quello stadio ho giocato tante volte da professionista, ho bei ricordi. Ma quando entrerò in campo penserò solo a vincere con la mia squadra".

Infine sul colpo importante del mercato invernale, Florian Thauvin: "Ho trovato un calciatore motivato, che non è venuto qui per una passeggiata. Nei momenti in cui ho parlato con lui ho avuto sensazioni positive. Mi è sembrato un calciatore motivato, con fame, ed è la cosa più importante. Il suo percorso è noto, non devo certo ricordarlo io. Si è messo subito a disposizione e sarà convocato. Può ricoprire sia il ruolo di doppio trequartista che di seconda punta, e può giocare sia con Beto che con Succeso. Dipende, ovviamente, anche da chi giocherà a centrocampo".