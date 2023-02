Udinese-Sassuolo, Sottil: "Vicino a Zaccheroni. Thauvin? Forzeremo qualcosa"

Sottil alla vigilia di Udinese-Sassuolo

Sul nuovo acquisto Thauvin: "Sta crescendo: non è arrivato qui fuori condizione, ma non ha giocato tante partite consecutive e il cambiamento climatico e di campionato può influire sul recupero. Lui oggi ha una buona condizione fisica. In termini di minutaggio forzeremo qualcosa, del resto siamo già nel girone di ritorno inoltrato". Infine, gli auguri di pronta guarigione a Zaccheroni: "Una bravissima persona e un grandissimo allenatore. Qui ha fatto cose straordinarie. Gli sono vicino e tutta la famiglia Udinese gli è vicino".