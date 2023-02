Udinese, Sottil: "Ci prendiamo i fischi, ma con le nostre idee"

UDINE - C'è rammarico in casa Udinese al termine della partita pareggiata contro il Sassuolo. Pur essendosi trovati per due volte in vantaggio, infatti, i bianconeri sono stati ripresi dagli emiliani, che escono dalla Dacia Arena con un punto importante. Un risultato che lascia con l'amaro in bocca la squadra allenata da Sottil, che conferma le difficoltà nel ritrovare la vittoria: "Secondo me è stata un'ottima partita, abbiamo creato tantissimo, abbiamo calciato molto in porta. Ben 17 tiri, 11 nell'area, 8 in porta. Dispiace per i gol presi, quelli sono da evitare, perché sul cross la respinta deve essere fatta meglio e l'autogol è una situazione che va gestita con più serenità. Una botta pesante, ma ci siamo rialzati. Nel secondo tempo abbiamo spinto tantissimo, tutti quelli che sono entrati e hanno iniziato la partita hanno dato il massimo. Io ho visto un'Udinese che ha cercato di vincere in tutti i modi la partita. Non ci dimentichiamo che contro c'era un Sassuolo ottimo. Vorrei fare i complimenti al nostro capitano (Pereyra, ndr), che con poca autonomia si è messo a disposizione, poi c'è stato l'ingresso di Thauvin che ha fatto bene. Certo, non vinciamo da tanto tempo, ma io faccio l'allenatore e devo vedere le cose a 360 gradi. Abbiamo 30 punti e siamo settimi in classifica, l'anno scorso ne aveva 23".