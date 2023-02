Inter-Udinese, Sottil: “Il rigore per loro è molto dubbio. Ho un rammarico”

L' Udinese esce sconfitta da San Siro. L' Inter si è imposta per 3-1 grazie ai gol di Lukaku su rigore, Mkhitaryan e Lautaro , vano il momentaneo pareggio di Lovric alla fine del primo tempo. Al termine della gara c'è rammarico ed amarezza nelle parole del tecnico bianconero Andrea Sottil , che non ha visto di buon occhio la decisione del direttore di gara di concendere il calcio di rigore ai nerazzurri nella prima frazione di gioco.

Inter-Udinese, l'analisi di Sottil

Queste le parole del tecnico dell'Udinese dopo il triplice fischio: "Giocare a San Siro non è facile, ma abbiamo fatto una grande partita. La squadra ha reagito con personalità dopo un rigore molto dubbio. Ho visto l'episodio, Walace prende prima il terreno e poi il pallone. Non voglio fare polemica, ma mi è sembrato abbia calciato il terreno. Comunque inutile discuterne. Abbiamo segnato meritatamente dopo aver subito poco. Nel secondo tempo l'Inter è salita, noi con l'ingresso di Success abbiamo cambiato l'inerzia lì davanti. Dispiace perché non abbiamo raccolto quanto costruito, le occasioni in superiorità numerica non vanno sprecate, magari sfruttando quel 4 contro 2 avremmo potuto vincerla, invece abbiamo subito il 2-1 sul ribaltamento di fronte".