Udinese, tegola Ebosse: stagione finita per l'esterno

La partita di sabato 18 Febbraio 2023, conclusasi per 3-1 in favore dei nerazzurri , ha lasciato una notizia shock nelle file dei friulani: la rottura del crociato per Enzo Ebosse . L'infortunio è accaduto a inizio partita, dopo qualche minuto, in uno scontro di gioco. Il suo sosituto, Adam Masina , rientrava anche lui da un infortunio identico, una spiacevole coincidenza fra i due esterni di Andrea Sottil. Le sensazioni dal campo erano parse subito poco incoraggianti, con il difensore camerunense che aveva abbandonato il terreno di gioco coprendosi il volto con la maglia, visibilmente scosso dall'accaduto.

Il comunicato dell'Udinese: mesi di stop

Stagione finita per Enzo Ebosse, il difensore camerunese che si era infortunato nelle fasi iniziali del match con l'Inter in un contrasto con Lukaku. Lo rende noto l'Udinese in un comunicato in cui si evidenzia che il calciatore, "come confermato dagli esami strumentali effettuati, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro". Ebosse sarà operato lunedì prossimo dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. I tempi di recupero stimati sono di circa 5-6 mesi. Per domenica, nella gara interna con lo Spezia, per Sottil sarà emergenza in difesa: oltre a Ebosse mancheranno lo squalificato Bijol ed è in dubbio anche Neuhen Perez, ai box per un problema muscolare.