Empoli-Udinese, Sottil loda il gruppo e punge Baldanzi: "È fastidioso"

L'Udinese ha ritrovato la vittoria dopo sei giornate: basta il gol di Becao per battere l'Empoli . I bianconeri si rimettono così in corsa in classifica e ritrovano il sorriso in vista del prossimo impegno contro il Milan. Sottil ha analizzato il match in conferenza stampa.

Empoli-Udinese, le dichiarazioni di Sottil

"Non arrivava da tempo la vittoria e non è facile gestire questi momenti, ma sono stati tutti bravi. La squadra ha sempre offerto buone prestazioni. Questo è un campo difficile, siamo andati meritatamente in vantaggio e ci siamo forse abbassati troppo dopo. Penso che abbiamo meritato la vittoria" - ha dichiarato Sottil. "Che partita ho visto? Un bel calcio, la squadra sapeva sempre dove mandare la palla". Poi su Baldanzi: "E' un giocatore fastidioso, l'ho visto anche dal vivo a Firenze. Ma noi abbiamo cercato di contenerlo bene, abbiamo scalato bene. Sono felice per Ebosele, che è cresciuto molto. Queste sono soddisfazioni per un allenatore. In un campionato difficile come il nostro si è comportato benissimo"