Udinese-Milan, Sottil: la stima per Ibra e le condizioni di Nestorowski

Questo il mantra che si respira nello spogliatoio dell'Udinese in vista del match contro i rossoneri. ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Udinese-Milan, le dichiarazioni di Sottil

“La squadra sta bene – esordisce Sottil ai microfoni - veniamo da risultati importanti su due campi molto difficili, con Atalanta ed Empoli. I ragazzi hanno tutti alzato il proprio livello personale, la cura dei dettagli, la concentrazione per metterli al servizio della squadra, invertendo la rotta e cercando sempre la vittoria. Siamo molto determinati per questa partita, consapevoli delle nostre qualità, pur rispettando la grande forza del Milan. Però, come dico sempre, giochiamo in casa e vogliamo fortemente ripetere e migliorare la prestazione, perché solo con la prestazione si può raggiungere un grande risultato. La settimana di lavoro è stata molto intensa e serena.” L’allenatore bianconero fa il punto della situazione delle condizioni fisiche della squadra e sottolinea l’importanza di avere a disposizione un attaccante come Nestorovski: “A livello fisico la squadra sta bene in generale, a questo punto del campionato è importante mantenere la condizione. Veniamo da due partite impegnative sotto questo punto di vista e la squadra ha reagito bene. Nestorovski? Più giocatori ho a disposizione più sono contento perché ho più soluzioni, soprattutto per costruire una partita iniziale ed una a partita in corso, in base all’andamento della gara.”