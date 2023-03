Udinese-Milan, Sottil: "Rigore ripetuto? La regola è chiara"

UDINE - L'Udinese torna al successo casalingo (mancava da settembre) ed è nuovemente contro una milanese, sconfitto nettamente il Milan 3-1 con Andrea Sottil espulso nel rocambolesco finale di primo tempo. Ai microfoni di Sky Sport ha commentato così il successo scusandosi per l'espuslione: "Rigore ripetuto? La regola è chiara. Beto l'ha toccata. Se non l'avesse toccata non ci sarebbe stata ripetizione. Mi spiace per l'espulsione. Sono andato d'impeto dal 4° uomo a chiedere del perché del ripetere il rigore, non sono stato maleducato poi mi sono chiarito con l'arbitro. Mi dispiace non esser stato in panchina el 2° tempo ma sono contento di questa grande vittoria - aggiunge - I risultati li determiniamo noi, i ragazzi hganno voluto invertire la rotta, siamo più attenti sui dettagli, la prestazione c'è sempre stata e qualcosa è cambiato dalla partita di Bergamo, respiravo durante gli allenamenti questo ritornare ad essere più spavaldi e anche questa sera la scelta di giocarcela contro il Milan ha confermato il momento".