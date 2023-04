Udinese-Monza, Sottil: "Pafundi, vi dico la mia. Rigore di Petagna netto"

Udinese-Monza, l'analisi di Sottil

Al termine della sfida contro il Monza, questa l'analisi dell'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil: "Volevamo far bene: eravamo reduci da 7 punti ottenuti in 3 gare, volevamo continuare così. Nel primo tempo siamo riusciti a mettere in pratica quanto preparato, arrivando spesso al tiro con le mezzali. Abbiamo segnato con l'inserimento in area che avevo chiesto e potevamo anche trovare il 2-0. Poi bisogna migliorare sulle occasioni dei gol presi, anche perché hanno totalmente cambiato la gara dal punto di vista psicologico. Ci siamo innervositi, ma perdere sarebbe stato troppo per quanto fatto vedere. Pafundi? È un patrimonio della società, è cresciuto tanto e lo tratto esattamente come un calciatore della prima squadra. Non regalo e tolgo niente a nessuno, senza tener conto dell'età: meritava di entrare in campo al posto di Samardzic per come ha lavorato durante la settimana. Ha bisogno di poter sbagliare così come possono sbagliare i più grandi: non è ancora strutturato ma ha grandi qualità. Rigore? L'ho visto più volte, tra l'altro è il nostro primo rigore: credo che il contatto con Petagna sia evidente, non si cura del pallone e va addosso a Nestorovski. Tante volte ci sono questi contatti, secondo me è rigore: l'arbitro lo ha fischiato e ce lo prendiamo".