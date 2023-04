Roma-Udinese, Sottil: "Beto ci è mancato, Europa obiettivo difficile"

ROMA - Bove, Pellegrini e Abraham piegano l'Udinese regalando alla Roma la vittoria all'Olimpico. Al termine del match il tecnico dei friuliani, Andrea Sottil commenta ai microfoni di Dazn il ko contro i giallorossi di Mourinho: "Assenze? Non solo Beto. Ma abbiamo preparato bene la gara, secondo me dovevamo essere più precisi. Poi il rigore in mischia, sapevamo della pericolosità della Roma dai calci piazzati. Mi fa arrabbiare il secondo gol perchè sbagliamo noi. Sono gol che abbiamo preso spesso, dobbiamo fare fallo in quei casi, accorciare su Belotti. Poi abbiamo guadagnato un rigore che purtroppo non abbiamo realizzato, mancava mezz'ora ma ero fiducioso. Il 3-0 alla fine mi sembra troppo per quanto visto in campo".