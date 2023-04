Sottil, conferenza Lecce-Udinese: Walace, condizione e infortunio Success

L'Udinese ha ritrovato la vittoria nella partita contro la Cremonese . In alcuni frangenti si è rivista la squadra che a inizio campionato aveva incantato e messo in difficoltà diverse big. La trasferta di Lecce sarà un modo per provare a dare continuità all'ultima prestazione. Alla vigilia della gara in Puglia ha parlato in conferenza stampa Andrea Sottil .

Lecce-Udinese, le parole di Sottil

Andrea Sottil ha analizzato la prossima sfida contro il Lecce: "In serie A gare facili non esistono, non era scontato o semplice battere la Cremonese, lo si vede ogni giornata ed è quello che penso. Il Lecce è ben allenato e ben organizzato, veloce di gamba. Nelle ultime partite il loro cammino dice che non hanno fatto bene, un punto in otto partite, ma li ho visti vivi con il Milan ed hanno giocatori capaci di saltare l’uomo, con tecnica e per tutti questi fattori dovremo essere pronti, soprattutto nell’approccio della partita".

Sulla condizione: "Giorni di allenamento eseguiti bene, con entusiasmo. Chiaramente quando vinci attraverso un’ottima prestazione, è la miglior medicina per l’autostima per affrontare le partite successive. Hanno lavorato bene in questi giorni ed oggi abbiamo rifinito per preparare al meglio la partita di domani". Poi sui singoli: "Success? Mi dispiace parecchio per lui, perché è un bravissimo ragazzo ed un giocatore importante per noi. Dispiace non avere tutti gli attaccanti a disposizione come nella prima parte di stagione perché, in questo modo, puoi costruire delle strategie di gara a mio piacimento, anche a partita in corso. Abbiamo scelte quasi obbligate. Walace sta facendo un campionato importante, è cresciuto molto. La nostra forza è proprio nel gruppo, tranne Beto, abbiamo diviso i nostri gol tra centrocampisti e difensori, è un valore aggiunto e deve esserlo da qui alla fine".