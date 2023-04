Brenner, chi è il nuovo brasiliano dell’Udinese: caratteristiche, ruolo e gol

L'Udinese per anni è stata la casa del talento, spesso scoperto in giro per il mondo. I friulani soffrono di un amore platonico per lo scouting. Una visione che permette alla società di rinnovarsi con la forza delle idee. E il nuovo ponte costruito dai bianconeri è quello con gli Stati Uniti. In America il calcio sta crescendo e le squadre hanno incominciato ad investire di più. Lavoro che poi viene ripagato. Come nel caso del Cincinnati, che riceverà dal club italiano 10 milioni per Brenner, attaccante brasiliano classe 2000. Mai un club della Serie A aveva speso così tanto per un giocatore dell'MLS. Chris Albright – direttore generale della franchigia – ha detto che "il suo trasferimento è davvero significativo per il nostro club, racconta il lavoro fatto da tutto il nostro staff nell’ultimo anno e mezzo. Il nostro obiettivo finale è vincere le partite, ma lo sviluppo e la valorizzazione dei nostri giocatori sono fondamentali per poter continuare ad attrarre i migliori talenti".