Udinese-Samp, Sottil: "Ebosele ha mostrato le sue armi, bene Thauvin"

UDINE - "Ebosele? Festy è un 2002 che l’anno scorso giocava in Championship, arriva in Serie A e deve lavorare come ha fatto. Dall’inizio rispetto ad ora abbiamo fatto un ottimo lavoro, ha margini molto ampi di miglioramento e ha fatto vedere quelle che sono le sue armi. Chiaro che deve crescere come tutti i giovani che si approcciano alla Serie A, sono felice di lui". Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match vinto 2-0 con la Sampdoria, che ha sancito la retrocessione in B dei blucerchiati: "Sul 2-0 devi gestire le forze, c’erano un po’ di ragazzi che dovevano mettersi a livello degli altri. Non mi piace parlare dei singoli, ma è giusto sottolineare che alcuni di loro hanno fatto molto bene. Sono contento che Thauvin abbia recuperato in termini fisici e di brillantezza e sono convinto che ci darà una mano. Ora pensiamo alle altre quattro".