Udinese, Sottil fino al 2024: ufficiale il rinnovo di contratto

Udinese, avanti con Sottil

Dodicesima in classifica in Serie A, a quota 46 punti, l'Udinese è stata protagonista di uno strepitoso avvio di stagione con cui ha messo le basi per la una salvezza tranquilla, veleggiando per buona parte dell'annata nei quartieri nobili della graduatoria. Una partenza sprint e un'annata più che positiva che avevano fatto finire su Sottil anche gli occhi del Torino.