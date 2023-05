Udinese, Sottil e il rigore per la Lazio: "Simulazione di Immobile"

"Ottimo primo tempo, giocato alla pari, ci è mancato il gol che potevamo fare. Siamo stati imprecisi su qualche tiro da fuori, ultimo passaggio, però la squadra mi è piaciuta. Siamo contati da mesi, abbiamo 5 titolari fuori, abbiamo recuperato Beto per miracolo, abbiamo tanti giocatori che devono recuperare. Stasera 4 primavera 2004 in panchina, questa è la nostra situazione, non voglio piangere, è la verità". Lo ha detto Sottil a Dazn dopo la sconfitta della sua Udinese contro la Lazio. Il tecnico dei friulani ha spiegato: "A questo livello c’è la Lazio che è una squadra forte, ma ai miei ragazzi non ho niente da rimproverare. E’ chiaro che non avendo la possibilità di stare intensi, come nella prima parte, diventa difficile in questa categoria. E poi c’è un rigore che non è un rigore ma una simulazione. Non faccio polemiche con l’arbitro perché son umani, ma viene dato un rigore che ho visto e rivisto, Masina è fermo e Immobile si lascia cadere. E’ un grande dispiacere perchè si fanno sacrifici. Non voglio togliere meriti alla Lazio, ma non è rigore".