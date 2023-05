Udinese, Sottil torna sulla Lazio: "La sospensione di Pairetto..."

Imperativo reagire. Dopo la cocente sconfitta casalinga contro la Lazio, maturata per effetto di un calcio di rigore, concesso e trasformato da Immobile, che ha scatenato vibranti polemiche, in casa Udinese c'è voglia di ripartire. I bianconeri proveranno a farlo nel match contro la Salernitana, nell'incontro valido per la penultima giornata di Serie A 2022/2023. A presentare la gara in conferenza ci ha pensato tecnico dei friulani Andrea Sottil.

Sottil, conferenza pre Salernitana-Udinese: "Ripartiamo con rabbia" Così l'allenatore dell'Udinese come riportato dal sito ufficiale del club: “Non siamo riusciti a vincere contro la Lazio e, quando si perde, nessuno è contento. Ricominciamo, quindi, con rabbia volendo guadagnare punti. Ci siamo messi alle spalle una settimana di lavoro intensa, condotta con il giusto spirito. Non torno sulle polemiche della gara, è già stato detto tutto. La sospensione di Pairetto dimostra i fatti. La trasferta di Salerno sarà dura, ma vogliamo andare lì per dare continuità di prestazione e portare a casa punti importanti”. “Il primo obiettivo per noi è di continuare con questa mentalità ed identità. Al di là del record di punti, vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica" ha aggiunto Sottil.

Sottil, conferenza pre Salernitana-Udinese: " Parole d'elogio per la Salernitana: "Da quando è arrivato Paulo Sosa la squadra ha assimilato bene la sua idea di calcio: vuole una squadra compatta a livello difensivo, molto corta tra i reparti, che chiuda bene le linee di passaggio; porta uomini in attacco in maniera equilibrata. La Salernitana è una squadra molto pratica diciamo. Anche a livello individuale ci sono giocatori di livello, che esaltano poi il lavoro svolto fino a questo momento" ha concluso Sottil.

