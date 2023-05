Sottil dopo Salernitana-Udinese: “Con la Juve spero di averne undici”

L' Udinese scende in campo all'Arechi contro la Salernitana senza nulla in palio, con entrambe le squadre già salve. I bianconeri approcciano bene al match e vanno avanti con Zeegelaar e poi raddoppiano con Nestorovski. Kastanos dà il via alla rimonta, completata poi da Candreva e Troost-Ekong allo scadere. Sottil ha parlato del match al termine dei novanta minuti.

Salernitana-Udinese, le dichiarazioni di Sottil

Queste le parole dell'allenatore bianconero: "Difficile accettare questa sconfitta, è stata una delle partite più belle giocate fuoricasa. Non abbiamo rischiato mai niente, ma continuiamo a fare degli errori. Bisogna capire che ogni pallone pesa. Può capitare, ma è difficile sbagliare così sotto porta. In panchina eravamo un po' incerottati e con giocatori della Primavera, che non avevano fatto neanche allenamenti con noi. In una situazione di normalità avrei sostituito Zeegelaar, ma non avevo più esterni. I ragazzi non sono ancora pronti. Sono dispiaciuto per loro e per i tifosi. Contro la Juve devo caprie se arriviamo a 11 giocatori. Recupereremo Udogie, che rientra dalla squalifica".