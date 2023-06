Sottil dopo Udinese-Juve: il futuro e i giovani

L' Udinese ha chiuso il campionato con una sconfitta contro la Juventus . Decisivo il gol di Chiesa per i tre punti. Gol che però non è bastato per conquistare un posto per l'Europa League . L'allenatore Sottil ha parlato del match e del futuro al termine dei novanta minuti.

Udinese-Juventus, le dichiarazioni di Sottil

Queste le parole del tecnico dei friulani sulla partita: "Un dispiacere essere arrivati contati, perchè poteva essere un altro finale di campionato, è stato comunque buono nonostante tutto quello che ci è successo. Qualche vittoria in più si poteva fare. Oggi abbiamo dato tutto, abbiamo affrontato una grande squadra. Sotto il profilo dell'impegno e del gioco ci siamo stati. Abbiamo iniziato la partita con tanti ragazzi molto giovani che hanno fatto la loro parte anche se purtroppo abbiamo perso. L'anno prossimo qualcuno andrà via, ci sono parametri zero, qualcuno può essere ceduto, ma di questo se ne occuperà la società. Le idee sono comunque chiare, è questione di caratteristiche, il 3-5-2 è un sistema consolidato che dà tante soluzioni. Ora la conoscenza dei giocatori è maggiore. Dopo dieci mesi è tutto più chiaro e sono sicuro arriveranno giocatori competitivi e da Udinese. Al di là del modulo mi interessa che arrivino giocatori che hanno gioia e fame nel mettere la maglia dell'Udinese, in modo che si possa spingere dal martedì al sabato in allenamento come abbiamo fatto soprattutto a inizio anno". Sui giovani Guessand e Abankwah: "Si sono sempre allenati con noi, hanno giocato spesso in Primavera, sono due ragazzi asoslutamente di prospettiva. Hanno fatto un primo anno di inserimento perchè non è semplice venire da campionati diversi. Oggi hanno retto bene, poi i crampi me li aspettavo, c'era anche la componente emozione oggi. Vedremo se inserirli definitivamente o fare altre valutazioni".