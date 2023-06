Udinese, addio alla Dacia Arena: lo stadio cambia nome

L'Udinese dice "addio" alla Dacia Arena. I bianconeri non cambieranno stadio, ma sarà la struttura a veder cambiata la propria nomenclatura. Terminato l'accordo di partnership, infatti, la società friulana è in attesa di trovare un nuovo accordo per i naming rights, con l'impianto che dovrebbe, nel frattempo, assumere un nome provvisorio. L'ultima gara ospitata con il vecchio nome resterà dunque lo 0-1 patito contro la Juventus lo scorso 4 giugno.

Stadio Udinese, cambia il nome: addio alla Dacia Arena

Questa la nota con cui l'Udinese ha comunicato la novità: "Con l'ultima partita del campionato di Serie A 2022/2023 si è concluso il rapporto tra Dacia e l'Udinese. Un percorso di 13 anni costellato di comuni soddisfazioni che ha visto la quota di mercato Dacia in Italia crescere di oltre 4 punti nel mercato automotive. Oltre a essere main sponsor di maglia del club, Dacia ha dato il nome al nuovo stadio di Udine inaugurando la prima case history italiana di sponsorizzazione di un impianto calcistico. La Dacia Arena è stata anche il primo esempio in Europa di naming rights commerciale di un Brand automotive. L'impianto sportivo, fiore all'occhiello italiano per la sostenibilità, è la rappresentazione dell'impegno nei confronti dell'ambiente che entrambe le società perseguono". Dopo 7 anni dunque lo stadio friulano cambierà nome: in attesa di un nuovo accordo commerciale, dovrebbe chiamarsi "Udinese Arena".