Becao, Beto, Lucca: Udinese, Balzaretti si presenta e spiega il mercato

Il neo direttore ha commentato così: "Beto e Becao? L'Udinese è una società solida, non ha bisogno di vendere. Il valore e l'offerta che arrivano devono combaciare con le nostre idee, in questo caso ci siederemo a un tavolo e valuteremo sapendo che abbiamo un'area scouting importante che sa sostituire i giocatori forti con altri di livello" - ha detto Balzaretti -. Su Lucca: "Non è definita ancora, ma è un ragazzo che stiamo valutando e non possiamo nasconderci". Poi ha continuato su Samardzic: "Difficile non essere innamorati di un giocatore così. Intanto è un giocatore dell'Udinese e ne siamo felici, se arriverà l'offerta importante insieme prenderemo una decisione. Rinnovo Pereyra? Stiamo aspettando, gli abbiamo fatto una proposta e aspettiamo una decisione. Dovesse avere la volontà di continuare saremo felicissimi, altrimenti sarà sostituito in modo adeguato".

Udinese, conferenza Balzaretti

Dal mercato al primo impatto con l'Udinese: "Sono onorato di essere qui, in un club che in Europa è sinonimo di innovazione. Alle prime chiamate con Pozzo mi sono dovuto sedere un attimo perché lui nel calcio ha fatto tanto. Non ho esitato ad accettare l'incarico e sono carico per iniziare questa nuova avventura. Sono ambizioso, non mi accontento, è un punto importante essere qua e questo club mi può aiutare a crescere ancora, darò molto, ma so che riceverò molto. L'Udinese è sinonimo di professionalità, qualità, di innovazione da sempre nel calcio. Essere qui è motivo di grande orgoglio, porterò sicuramente le mie idee e il mio modo di lavorare, ma senza stravolgere l'anima forte di questo club". Poi i colloqui con Sottil: "C'è tanta energia da parte di entrambi nel voler continuare questo percorso insieme. La sua conferma era doverosa e non vedo l'ora di lavorare con lui". Poi due parole su Pafundi: "Non è un giocatore che ha ancora espresso il suo potenziale. L'idea è di portarlo al massimo e non c'è un club migliore come il nostro per sviluppare le sue capacità".