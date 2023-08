Udinese, Thauvin denuncia il Tigres: vuole 12 milioni! Cosa è successo

UDINE - Curioso caso quello che vede l'attaccante dell'Udinese Florian Thauvin e la sua ex squadra, i Tigres (Messico). Il giocatore francese infatti ha denunciato il club messicano per il mancato pagamento di più stipendi: nel dettaglio sono stati pagati solo 3 dei 27 previsti in quanto aveva firmato un contratto che lo legava ai Tigres fino al 2026.

Thauvin approdò nel 2021 alla corte dei Tigres, 38 presenze e 8 gol per il francese che poi dopo un anno e mezzo salutò il Messico per firmare con i friulani, ABC Noticias ha riportato che l'attaccante ex Olympique Marsiglia ha sporto denuncia al CAS, il tribunale arbitrale sportivo, chiedendo il pagamento di 12 milioni di euro ovvero la somma delle 24 mensilità mancanti che il club messicano non ha intenzione di pagare.

Al centro del nodo ci sarebbe una presunta clausola che prevedeva il pagamento di solamente 3 mesi di stipendio qualora il contratto venisse rescisso unilateralmente. I legali del giocatore sostengono che la rescissione del contratto sia stata obbligatoria dopo che il club aveva messo Thauvin fuori rosa.