Sottil: “Udinese competitiva, ma si lotterà fino all’ultima giornata”

Ancora rimandato l'appuntamento con la vittoria in casa Udinese , che non va oltre lo 0-0 contro il Frosinone . Match pieno di interventi del Var e colpi di scena, tra rigori prima dati e poi non concessi.

Tecnologia intervenuta anche nel non attribuire l'autogol di Romagnoli (pallone interamente uscito prima del cross di Thauvin). Andrea Sottil, tecnico dei friulani, ,ha analizzato il match al termine dei novanta minuti.

Udinese-Frosinone, le dichiarazioni di Sottil

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "È stata la partita che mi aspettavo, con un Frosinone insidioso e pronto a sfruttare i nostri errori. Abbiamo avuto un buon approccio ed abbiamo avuto delle occasioni. Poi abbiamo sbagliato dei disimpegni ed abbiamo dato coraggio agli avversari. Penso che questa squadra qui debba fare questo tipo di partita, siamo in rodaggio e abbiamo cambiato tanto. L'importante era muovere la classifica. Ho le idee molto chiare, dobbiamo continuare su questa strada. Bisogna crescere e migliorare anche in fase difensiva, ma sono contento per la fase offensiva. Kabasele? È un giocatore che ha militato in Premier League, ha un certo livello. Non è facile entrare nella nostra Serie A e lui sta facendo molto bene. In attacco stanno lavorando bene, dobbiamo crescere a livello realizzativo. Abbiamo tanta qualità, tutti stanno facendo bene, però bisogna essere più incisivi. Inoltre in questo sistema di giochi i quinti sono fondamentali, anche loro hanno fatto una buona partita".