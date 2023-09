Sottil: "Senza Beto è un'altra Udinese. Cagliari schietto come Ranieri"

Due punti in tre partite, l' Udinese deve cambiare marcia ma Andrea Sottil chiede pazienza e allontana le inevitabili pressioni determinati dall'avvio di stagione senza successi in campionato. Nel mirino c'è il Cagliari .

"Vogliamo un po' più bene a questa squadra, cerchiamo di avere un po' di fiducia. Quanto tempo servirà per vedere la vera Udinese, per ottenere le prime soddisfazioni? Complicato definirlo chiaramente, ma è chiaro e siamo consapevoli che dobbiamo cominciare a marciare".

Cagliari-Udinese, Sottil e le critiche: "Ho una bella casa a Siracusa..."

Sottil e le pressioni: "Ho scelto questo mestiere perchè lo volevo fare, se non volevo pressioni o critiche me ne sceglievo un altro e restavo a casa, ho una bella casa a Siracusa. Abbiamo cambiato tanto, sicuramente bisogna dare del tempo, c'è stato il mercato, ci sono gli infortuni, ma lavoriamo e non sento la pressione, esiste sempre a questi livelli e in questa categoria. Vogliamo trovare un grande risultato, questo sì, penso a migliorare i giocatori e il gioco. Il Cagliari? Schietto come Ranieri".