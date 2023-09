Sottil, conferenza Udinese-Fiorentina: "Pereyra non è pronto". E Payero...

Inizio di campionato in salita per l' Udinese : i friulani, dopo il ko contro la Juventus, hanno ottenuto 3 pareggi consecutivi, l'ultimo arrivato a Cagliari . L'obiettivo nella prossima sfida è quello di trovare la prima vittoria in questa nuova stagione per allontanare anche le critiche.

A frapporsi tra la squadra di Sottil e i 3 punti ci sarà la Fiorentina, reduce dalle fatiche europee contro il Genk. A presentare il match in conferenza stampa per l'Udinese, come di consueto, è stato lo stesso allenatore dei bianconeri.

Udinese-Fiorentina, conferenza Sottil

Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match con la Fiorentina: “Sono una formazione forte, si sono rinforzati ulteriormente al punto da avere due squadre. Attaccano con tanti uomini e danno pochi punti di riferimento, ma questo atteggiamento offendente concede in difesa. Noi dobbiamo fare la nostra partita e cercare di metterli in difficoltà. Giocheremo in casa nostra e nel calcio giocare con l’ansia non serve a niente, anzi, peggiora solo le cose. Spero che i tifosi ci trascinino a un risultato importante. Dovremo essere cinici. Sarei preoccupato se la squadra non avesse creato occasioni da gol, se non tirasse, ma non è così. A Cagliari non c’è stato solo il tiro di Lorenzo Lucca, anche Florian Thauvin ha avuto due possibilità nel primo tempo. Dobbiamo sfruttare di più le palle inattive”.

Sugli infortuni: “Non siamo molto fortunati. Sono molto rammaricato per Ebosse, la ricaduta dopo mesi di sacrifici per rientrare è stata sfortuna. Gli siamo vicini, gli ho scritto che non deve mollare. Kabasele? Potrebbe rientrare per la gara col Napoli, altrimenti sicuramente per il Genoa”. Sui singoli: "Lovric è un ragazzo di un’umiltà straordinaria. Sa cosa deve migliorare, spinge sempre tanto in allenamento. Era ed è un giocatore importante per noi, so che tornerà a fare gol. Pereyra? Non si è allenato in squadra per tre mesi, è normale che ci voglia del tempo per tornare al 100% . Non ha ancora i ritmi per iniziare la partita.Tra due o tre settimane potrebbe cominciare una gara”. In chiusura su Payero: “È un giocatore importante, sta bene fisicamente e lo considero assolutamente un titolare. Potrebbe partire tranquillamente dall’inizio". Su Camara e Quina: “Hanno bisogno di un po’ di tempo per adattarsi ai ritmi della Serie A”. In attacco: “Isaac Success sta molto meglio, ma bisogna gestirlo con oculatezza. È pronto a dare il suo contributo, tra subentri e infrasettimanale”.