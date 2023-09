Sottil dopo Udinese-Fiorentina: "Miglior partita della stagione. E Lucca.."

"Il verdetto è stato spietato". Così Andrea Sottil al termine della sfida tra Udinese e Fiorentina. I bianconeri sono usciti sconfitti dalla sfida casalinga contro i toscani pur avendo avuto diverse occasioni per far male. Un super Terracciano e qualche errore grossolano, come quello di Lucca sotto porta, hanno influito sul risultato che alla fine Bonaventura ha messo in cassaforte.

Al termine della partita ha parlato un rammaricato Andrea Sottil per il risultato maturato in campo: "Difficile andare a casa, soprattutto per i ragazzi. Non ho nulla da rimproverare a loro".

Udinese-Fiorentina, parole Sottil

"Mi dispiace per loro - ha detto il tecnico - perché, oltre ai tiri in porta, ci metto anche tutti i contrasti vinti nella statistiche a nostro favore. Sotto il profilo del gioco non c'è stata partita. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi". Sottil ha poi continuato: "E' la nostra miglior partita dall'inizio della stagione". Sulle situazioni da migliorare: "Sicuramente nella concretezza e nella precisione sotto porta. Non posso dire nulla di negativo perché il campo ha dato il suo verdetto: il risultato non ci ha premiato, ma sono fiero di come hanno impostato e giocato i miei ragazzi".

In chiusura: "Ci manca la vittoria. Abbiamo cambiato tanto, con sedici giocatori nuovi e non sono pochi. Non siamo tanto fortunati anche per la questione infortuni. Non mi piace piangermi addosso. Abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol. C'è da insistere e lavorare perché credo con questo tipo di prestazioni arriveranno anche le vittorie". E su Lucca: "Ha fatto una grande partita come tutti i suoi compagni. E' un 2000 che non ha mai fatto la Serie A e sono sicuro che arriveranno i gol. Lo sa anche lui che quel gol andava fatto, ma ne farà".