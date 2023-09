Udinese, lo sfogo di Balzaretti: "Al Napoli è stato dato un rigorino"

Poi il responsabile dell'area tecnica ha puntato il dito anche sulla diversa uniformità di giudizio: "Facciamo riunioni ogni volta su queste cose ma alla fine si fa tutt'altro". I bianconeri hanno solo tre punti in classifica e attualmente sono al terzultimo posto a parimerito con l'Empoli. Contro il Genoa, la squadra di Sottil non potrà permettersi altri passi falsi.

Napoli-Udinese, le dichiarazioni di Balzaretti

Quello di ieri è stato un episodio fondamentale per l'economia della partita perché eravamo sullo 0-0 - ha spiegato Balzaretti ai canali ufficiali del club. Poi il dirigente dell'Udinese ha proseguito: "Manca un po' di uniformità nel giudizio, il Var l'ha richiamato dopo che l'arbitro era a tre metri e aveva valutato diversamente il contatto. Facciamo riunioni ogni volta su queste cose ma alla fine si fa tutt'altro. Ieri è stato dato un rigorino al Napoli". Poi ha concluso, spostando l'attenzione sui prossimi impegni: "Domenica (contro il Genoa ndr) sarà una partita molto importante dopo queste due sconfitte. Dobbiamo dimostrare di avere temperamento in casa, cosa che ci ha sempre contraddistinto. Per questo motivo andremo in ritiro un giorno prima".