Udinese, Sottil: la crescita di Aké e il ruolo di Samardzic

L' Udinese sta vivendo un periodo complicato e non ha ancora trovato la vittoria in questa nuova stagione di Serie A. I bianconeri sono al penultimo posto in classifica, come l'Empoli e la Salernitana, e contro il Genoa giocheranno uno scontro diretto importante.

Sottil ha presentato il match in conferenza stampa. L'allenatore ha parlato di Samardzic, autore di un supergol contro il Napoli e poi ha posto l'attenzione sui singoli e anche su Aké, arrivato in prestito dalla Juve nella scorsa sessione di mercato.

Udinese-Genoa, le dichiarazioni di Sottil

Queste le dichiarazioni dell'allenatore, che ha sciolto subito qualche dubbio: “Payero titolare al posto di un Walace in flessione? Le rotazioni non sono obbligatorie, schiero sempre la squadra migliore. Torna a disposizione Kabasele. Ebosele è cresciuto, Zemura è bravo, ma ha caratteristiche diverse da Kamara. Samardzic è un talento: prima del mio arrivo vedeva il campo per un quarto d’ora. Gli ho dato fiducia e lui ha risposto con gol e prestazioni; deve diminuire le pause per essere più continuo nel corso dei 90 minuti. In fase di possesso palla occupa sempre la posizione da trequartista puro alle spalle delle punte. Non ha le caratteristiche di una mezzala da inserimento verticale”. Su Pereyra: "Sta sempre meglio, non ha ancora i 100 minuti nelle gambe, ma lo vedo pronto per partire dall'inizio". Su Lucca: "Sono contentissimo della sua prestazione, è cresciuto molto, è al primo anno di A, si sta muovendo bene, gli manca il gol e per un attaccante è fondamentale, sono convinto che quando comincerà non si fermerà più. Deve trovare lui la giusta serenità mentalmente, deve continuare a giocare con la squadra, muovendosi sempre come sta facendo ora e la stoccata decisiva arriverà per sbloccare mentalmente tutta la squadra".

Infine su Aké, arrivato dalla Juve in questa sessione di mercato: "Lui è un esterno offensivo puro, sta lavorando e crescendo molto, può essere un quinto offensivo, una mezzala, è un giocatore che qualità importanti, lo tengo in considerazione, il campionato è lungo ma in questo momento ci sono priorità da rispettare. La sua crescita però è oggettiva".