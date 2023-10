Udinese, esonerato Sottil: la nota ufficiale

UDINE - Ora è ufficiale, Andrea Sottil non è più l'allenatore dell'Udinese . Questa la scelta del club friulano dopo l'avvio di stagione della squadra che non ha portato i frutti sperati: 6 pareggi, 3 sconfitte, ma sopratutto la casella delle vittorie ancora vuota. Paga la mancata conquista di tre punti in una sola gara e l'ultimo pareggio per 1-1 contro il Lecce, Sottil che saluta la Dacia Arena dopo una stagione e poco più. Insieme al tecnico lasciano il club anche molti collaboratori del tecnico piemontese, si attende nelle prossime ore la nomina delal nuova guida tecnica dell'Udinese.

Sotti esonerato, il comunicato

Questo il comunicato del club: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Andrea Sottil. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per la professionalità e l’impegno sempre dimostrati e per i bei momenti vissuti insieme in questo anno e mezzo in cui ha guidato la squadra. Lasciano il club anche i collaboratori Gianluca Cristaldi, Salvatore Gentile, Jacopo Alberti ed Eugenio Vassalle che il club ringrazia per il lavoro svolto. Grazie mister e in bocca al lupo".