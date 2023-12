Cioffi su Samardzic: “Sostituzione? L’ho visto un po' spento”

Torino-Udinese 1-1, le dichiarazioni di Cioffi

Queste le dichiarazioni dell'allenatore dell'Udinese al termine della partita: "La strada per la savezza è questa. Ci sta mancando un pizzico di fortuna. Oggi ho visto una squadra che si è sacrificata, il pareggio è giusto, la vittoria sarebbe stata un bel regalo di Natale. Abbiamo concesso pochissimo, non ricordo occasioni da gol clamorosi, per questo devo dire bravi ai ragazzi. I tifosi hanno capito il momento e ci hanno supportato tutta la partita, poi un episodio ci ha condannati. Ma sono contento per la prestazione. Sono sicuro e convinto di quello che stamo facendo. Samardzic? Non era la partita perfetta per le sue caratteristiche, soprattutto ora che fatichiamo a giocare pulito. Sostituzione? L'ho visto un po' spento e non ce lo possiamo permettere, ma fino a quel momento sono stato felice della sua gara. Zarraga? Ha accettato la panchina, anche se a volte è stato ingiusto. Questa è la rotta. Oggi si è calato nella realtà, come piace a me. Mercato? Non me ne occupo".