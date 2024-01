Cioffi, conferenza Udinese-Milan: "Lautaro Giannetti è pronto". E sul portiere...

Scatta il conto alla rovescia per Udinese-Milan in programma domani, 20 gennaio , alle 20:45 : "Sarà una gara con un margine d'errore bassissimo, ormai l'andata è il passato, conosciamo la forza del Milan " ha commentato nella conferenza stampa alla viglia del match il tecnico dei friulani, Renato Cioffi .

Udinese, Cioffi su Payero, Davis e Okoye

Cioffi ha aggiunto, parlando dei singoli: "Payero sta molto bene, ha recuperato, è stata una scelta più che altro precauzionale. Stanno quasi tutti bene perché Davis ha avuto un affaticamento e non ci sarà. Chi gioca in porta? Okoye. La mia opinione sull'importanza di Silvestri, comunque, non cambia".