Cioffi torna sul caso Maignan: "Punizione eccessiva per l'Udinese"

Gabriele Cioffi ha parlato in coferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Udinese. Inevitabile tornare sul caso Maignan: "Come società e squadra siamo rimasti tutti feriti da quanto accaduto a Maignan. Penso che la squalifica che è arrivata però sia pesante, in ottica di una città e una società che sono un'eccellenza per multiculturalità e multirazzialità. Se basta che cinque persone, non organizzate, urlino. Domani siamo a Bergamo, bastano cinque persone allora che urlano e torniamo come prima. Se è una cosa organizzata va ammazzata, ma la società non centra nulla e sarà fortemente penalizzata contro il Monza. Io, da anni, da quando alleno, mi confronto con culture diverse, il rispetto per la diversità è un mio principio di vita. Non ho bisogno di far vedere, perchè io faccio. Quanto detto dalla società a fine partita era più che sufficiente".