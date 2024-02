Deulofeu shock: "Il mio infortunio un calvario. Rischio di non giocare più"

Deulofeu: "So che potrei non giocare più"

Deulofeu spiega l'origine del suo problema: "Sono arrivato con un ginocchio traumatizzato, iniziò tutto nel 2020 in uno scontro di gioco con van Dijk. Sono riuscito a recuperare, ma, avendo per la terza volta un infortunio al ginocchio, ci sono complicazioni. Non posso parlare troppo, perché abbiamo un patto con il club, ma posso dirvi che è un vero calvario, non potete immaginare cosa sto passando. Da mesi so che potrebbe succedere che non giocherò più e devo accettarlo. Ci sto provando, comunque". L'ultima gara giocata da Deulofeu risale al 22 gennaio 2023, nel match vinto contro la Sampdoria e nel quale lo spagnolo aveva giocato 13'. Da lì in poi il problema al ginocchio, nonostante si sia sottoposto anche ad intervento chirurgico, non ha più dato tregua al calciatore scuola Barcellona, che potrebbe non scendere più in campo, smettendo ad appena 29 anni.