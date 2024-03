Cioffi, retroscena sul rosso a Ebosele e pensiero alla Lazio: "Mi auguro che..."

La Salernitana non va oltre il pareggio contro l'Udinese e sciupa l'occasione per riaprire il discorso salvezza. Ad aprire il match è un capolavoro di Tchaouna a giro , ma sul finire del primo tempo Kamara con una semirovesciata si supera. I granata non riescono ad approfittare dell'uomo in più, dopo il rosso ad Ebosele al 64' per somma di ammonizione e spreca molte occasioni nel finale. I bianconeri portano a casa un punto e non allungano sulle concorrenti. Cioffi ha analizzato il match ai microfoni di Dazn.

Udinese-Salernitana, le dichiarazioni di Cioffi

Queste le parole dell'allenatore dell'Udinese: "Il pari fa scontenti tutti, volevamo vincere. Ho visto una squadra un po’ contratta che poi si è sciolta ed è entrata in controllo. Siamo rientrati in campo consapevoli di poter portare i tre punti, poi è stato espulso Ebosele proprio poco prima del cambio. Lo stavo per togliere, visto che era ammonito. Grande ingenuità. Poi siamo stati bravi a resistere, ma sicuro ha cambiato il risultato. Pressione? Volevamo mettere dietro una diretta concorrente. Ho tanti ragazzi giovani e motivati, non vacillo. Se ora conta più la testa? In questo momento sì, ma vale anche quando le vinci tutte. Alcune volte basta che rompi le acque e poi voli, abbiamo sprecato tanto. Corsa salvezza? Questa è una maratona e vince chi è focalizzato sui propri obiettivi. La squadra mi dà serenità, nonostante la poca esperienza”. Verso la Lazio: ”Mi aspetto una partita velenosa soprattutto per gli strascichi arbitrali contro il Milan, ma mi auguro una direzione equa e che non soffra le pressioni. Ma passano ancora nove giorni, abbiamo tempo di lavorare. Critiche? Bisogna accettarle perché noi lavoriamo per loro, sono il nostro motore. Incassiamo con umiltà".