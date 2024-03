Cioffi e lo striscione dei tifosi Udinese: "Un passaggio non è stato colto"

Gabriele Cioffi ha presentato Udinese-Torino , valida per ventinovesima giornata di Serie A , in programma domani sabato 16 marzo alle 15. Il tecnico dei friulani è stato contestato con uno striscione ("Pressione? Taci e porta rispetto"). Cioffi ha commenato: "Le mie parole sono state strumentalizzate e mal intepretate, i nostri tifosi formano un pubblico all'inglese, ci sostengono sempre durante la partita, lavoriamo per dare gioie anche a loro, probabilmente è stato un passaggio che non è stato colto. Intendevo dire che mi aspetto amore dai tifosi, purtroppo non vinciamo da molto in casa e arrivano i fischi e la pressione".

Cioffi su Masina e il Torino

La sfida nella sfida con Masina e il potenziale del Torino: "Spero domani non giochi (ride ndr). Masina è ragazzo estremamente intelligente. Un professionista. Sono contento stia raccogliendo quanto ha seminato. Cercheremo di essere più aggressivi e sfrontati aggiungendo un pizzico di gioco in più rispetto a quanto stiamo portando ultimamente. Le partite del Torino le guardo tutte, ho visto prestazioni ottime, mi aspetto una squadra che verrà qui per cercare bottino pieno e troverà in noi una squadra determinata a prendere il bottino pieno".

Cioffi sulla vittoria contro la Lazio e la convivenza Pereyra-Samardzic

Pereyra e Samardzic possono coesistere: "Contro la Lazio ho avuto il dubbio tra Payero e Samardzic, ho scelto in maniera un po' diversa. Non escludo che presto potremo vedere la loro convivenza". La vittoria a Roma contro la Lazio: "Ha dato energia, positività. Abbiamo affrontato una settimana corta perché da Roma siamo rientrati tardi, ma ho visto i ragazzi subito impegnati al massimo per preparare la gara con il Torino".