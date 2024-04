Cioffi e la quota salvezza: "La logica mi dice una cosa, la realtà un'altra"

Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona- Udinese , gara in programma sabato 20 aprile alle 20:45. La squadra bianconera è reduce dalla partita sospesa contro la Roma per il problema a Ndicka ed è caccia di punti fondamentali per la salvezza. Quello contro il Verona sarà infatti un vero e proprio scontro diretto, visto che le due squadre hanno entrambe 28 punti in classifica, a +1 dalla zona retrocessione.

L'allenatore è tornato sulla scelta di sospendere definitivamente la sfida contro la Roma nell'ultimo turno di campionato dopo il presunto problema cardiaco a Ndicka : "Credo che l'atteggiamento avuto da squadra e tifosi sia l'ABC dell'essere umano, il contesto di Udine ha dimostrato a tutto tondo che comunque lo sport arriva fino a un certo punto. Adesso ci sarà da recuperare una partita importante alla vigilia di un'altra sfida importante. In questi giorni abbiamo rivisto la gara e per 58 minuti lo standard è stato lo stesso, l'entrata di Dybala ci ha mandato poi fuori giri. Quando succede commetti errori che con le grandi squadre vengono puniti".

Udinese, Cioffi svela la quota salvezza

Cioffi si è quindi espresso sulla quota salvezza a poche giornate dal termine del campionato: "La logica mi dice che sarà sui 34-35 punti, in realtà potrebbero servirne anche di più. Ci sono tante squadre coinvolte". Infine un commento sul Verona, sua ex squadra: "Abbiamo grande rispetto per loro, sono un gruppo con valori. Anche quando non riescono a esprimere un calcio giocato sono molti bravi nelle seconde palle. Dovremo essere bravi nei vari momenti della partita non perdendo la nostra forza. Il mio ritorno? Vorrei parlare di emozioni, ma c'è stato poco tempo per conoscerci. Abbiamo fatto cose buone e qualcosa di sbagliato, ci sarà l'emozione di una partita importante".