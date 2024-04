Cannavaro ko all’esordio: "Commettiamo delle disattenzioni che si pagano"

UDINE - Parte con un ko all'ultimo respiro l'avventura di Fabio Cannavaro sulla panchina dell' Udinese . Chiamato a sostituire Cioffi, nella speranza di raggiungere la salvezza, l'ex capitano campione del mondo nel 2006 non è riuscito a portare a casa il punto maturato nei primi 70' della sfida del Bluenergy (poi sospesa per il malora di Ndicka) e nel recupero della sfida con la Roma è arrivata una sconfitta. Queste le parole di Cannavaro al ermine del match: "In venti minuti è sicuramente venuto fuori il fatto che ci sia del nervosismo. Commettiamo delle disattenzioni che si pagano. Ai ragazzi ho detto che devono stare tranquilli, se li mando in campo e sbagliano la colpa non è loro, ma mia, normale che se sei in questa situazione vuol dire che si commettono tanti errori".

Cannavaro: "Non ho pensato alle due punte"

Il tecnico dell'Udinese aggiunge: "Da due giorni fa in poi sto cercando di limitare questi errori che costano caro. I ragazzi li ho visti concentrati, sereni, sul pezzo in allenamento, poi però arrivano errori, preferisco magari vederli sul pezzo in campo. E' un periodo in cui non va neanche nulla bene, dobbiamo riuscire a metterci un freno. Ho già iniziato a parlare con tanti di loro, a capire le cose, a ridurre gli errori, sarebbe un segnale importante". Cannavaro conclude: "Sulla carta tutti ci danno per perdenti a Bologna, però penso che una squadra debba avere degli equilibri e delle certezze. Durante una partita si possono avere situazioni diverse in cui si può togliere un difensore e mettere un attaccante in più. Per ora non ho ancora pensato alle due punte".