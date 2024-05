Diretta Udinese-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Al Bluenergy Stadium va in scena l'incontro valido per la 35ª giornata di Serie A tra Udinese e Napoli. Un incontro che mette in palio punti preziosi per la lotta salvezza e la rincorsa all'Europa. Entrambe le formazioni scenderanno dunque in campo per portare a casa il bottino pieno. Gli uomini di Calzona non vincono dalla trasferta di Monza, poi hanno rallentato pareggiando con il Frosinone e perdendo contro l'Empoli in trasferta.