"Siamo vivi, salvarci non è impossibile": Cannavaro carica l'Udinese

UDINE - Secondo pareggio consecutivo per l' Udinese di Fabio Cannavaro che rimonta e chiude in casa 1-1 contro il Napoli . Un punto prezioso per i friulani che retano al terzultimo posto ma a 2 punti dall'Empoli, le parole di Cannavaro nel post-partita: "Al di là dell'aspetto tattico, un allenatore deve trovare sempre una soluzione. Questo pareggio ha un sapore diverso, un risultato importante contro una squadra molto forte, dietro solo all'Inter. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Dobbiamo continuare in questo modo, non è un'impresa impossibile".

Coraggio della squadra

"Il Napoli è molto forte, è difficile giocare contro questa squadra. Mi è piaciuto il primo tempo, siamo stati corti ed abbiamo sfruttato le occasioni create. Quando giochi contro attaccanti come Osimhen, bisogna essere sempre concentrati. La situazione non è facile, stiamo provando ad infondere coraggio alla squadra. La squadra è viva e questo mi fa stare tranquillo - aggiunge - Con il lavoro dei ragazzi, questo risultato è gratificante. Giocheremo con Lecce, Frosinone ed Empoli, sarà dura. Ma se i calciatori dovessero continuare a darmi queste risposte, possiamo giocarcela sfruttando le nostre armi e il potenziale di tutto il gruppo".

Lotta salvezza

"Sto cercando di togliere un po' di paura alla squadra, che adesso nonostante i gol subiti è subito pronta a reagire. I ragazzi sono vivi e questo mi dà fiducia, sono felice delle risposte che stanno dando in allenamento. Da qui in poi il destino sarà nelle nostre mani, andando a giocare su due campi difficili come Lecce e Frosinone, affrontando anche l'Empoli in casa. Contro avversari come Bologna e Napoli è normale che siano gli altri ad avere il pallino del gioco, mentre in queste ultime partite che restano dovremo essere noi a tirare fuori le armi che abbiamo"